Tokenomika pro Bybit Staked SOL (BBSOL)

Zjistěte klíčové informace o Bybit Staked SOL (BBSOL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bybit Staked SOL (BBSOL)

BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways:

bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi.

Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention.

Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.

Oficiální webové stránky:
https://www.bybit.com/en/web3/staking/BybitSOL

Bybit Staked SOL (BBSOL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bybit Staked SOL (BBSOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 417.64M
Celkový objem:
$ 1.88M
Objem v oběhu:
$ 1.88M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 417.64M
Historické maximum:
$ 308.6
Historické minimum:
$ 103.09
Aktuální cena:
$ 221.65
Tokenomika Bybit Staked SOL (BBSOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bybit Staked SOL (BBSOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BBSOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BBSOL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BBSOL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBBSOL!

Předpověď ceny BBSOL

Chcete vědět, kam může BBSOL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BBSOL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.