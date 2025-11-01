BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BUY THE HAT je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BTH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BTH.Dnešní aktuální cena BUY THE HAT je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BTH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BTH.

Více informací o BTH

Informace o ceně BTH

Co je to BTH

Oficiální webové stránky BTH

Tokenomika pro BTH

Předpověď cen BTH

Logo BUY THE HAT

BUY THE HAT Cena (BTH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BTH na USD

$0.00088066
-0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BUY THE HAT (BTH)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:45:53 (UTC+8)

Informace o ceně BUY THE HAT (BTH) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.01883819
$ 0
-0.46%

-0.45%

-0.61%

-0.61%

Cena BUY THE HAT (BTH) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BTH obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BTH v historii je $ 0.01883819, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BTH se za poslední hodinu změnila o -0.46%, za 24 hodin o -0.45% a za posledních 7 dní o -0.61%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BUY THE HAT (BTH)

$ 862.13K
--
$ 862.13K
978.95M
978,954,217.9428109
Aktuální tržní kapitalizace BUY THE HAT je $ 862.13K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BTH je 978.95M, přičemž celková zásoba je 978954217.9428109. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 862.13K.

Historie cen v USD pro BUY THE HAT (BTH)

Během dnešního dne byla změna ceny BUY THE HAT na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BUY THE HAT na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BUY THE HAT na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BUY THE HAT na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.45%
30 dní$ 0+1.81%
60 dní$ 0-3.58%
90 dní$ 0--

Co je BUY THE HAT (BTH)

BUY THE HAT

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BUY THE HAT (BTH)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny BUY THE HAT (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BUY THE HAT (BTH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BUY THE HAT (BTH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BUY THE HAT.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BUY THE HAT!

BTH na místní měny

Tokenomika pro BUY THE HAT (BTH)

Pochopení tokenomiky BUY THE HAT (BTH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BTH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BUY THE HAT (BTH)

Jakou hodnotu má dnes BUY THE HAT (BTH)?
Aktuální cena BTH v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BTH v USD?
Aktuální cena BTH v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BUY THE HAT?
Tržní kapitalizace BTH je $ 862.13K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BTH v oběhu?
Objem BTH v oběhu je 978.95M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BTH?
BTH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01883819 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BTH?
BTH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BTH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BTH je -- USD.
Dosáhne BTH letos vyšší ceny?
BTH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBTH, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:45:53 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BUY THE HAT (BTH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

