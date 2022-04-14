Tokenomika pro BurnX (BRNX)

Tokenomika pro BurnX (BRNX)

Zjistěte klíčové informace o BurnX (BRNX), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BurnX (BRNX)

First "Buy and Burn" token on the Sonic Blockchain. 100% locked liquidity, 6% buy tax, used for buying and burning the SwapX token, putting constant buy pressure on SwapX. 4/6 goes to buy and burn SwapX, 1.75/6 goes to the treasury (treasury farms yield on SwapX with os/swpx and uses yield to bribe the guaged pool on SwapX), 0.25/6 goes to whoever calls the "buy and burn" function as a reward. There was no presale, no team tokens, no insiders, nothing.

Oficiální webové stránky:
https://burnx.win/
Bílá kniha:
https://burnx.gitbook.io/getting-started

BurnX (BRNX): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BurnX (BRNX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.64K
Celkový objem:
$ 50.00M
Objem v oběhu:
$ 50.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.64K
Historické maximum:
$ 0.01488626
Historické minimum:
$ 0.00013642
Aktuální cena:
$ 0.00019274
Tokenomika BurnX (BRNX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BurnX (BRNX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BRNX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BRNX, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BRNX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBRNX!

Předpověď ceny BRNX

Chcete vědět, kam může BRNX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BRNX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.