Dnešní aktuální cena Burkat je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BURKAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BURKAT.

Více informací o BURKAT

Informace o ceně BURKAT

Co je to BURKAT

Tokenomika pro BURKAT

Předpověď cen BURKAT

Logo Burkat

Burkat Cena (BURKAT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BURKAT na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Burkat (BURKAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:33:59 (UTC+8)

Informace o ceně Burkat (BURKAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.49%

+1.49%

Cena Burkat (BURKAT) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BURKAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BURKAT v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BURKAT se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +1.49%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Burkat (BURKAT)

$ 7.73K
$ 7.73K$ 7.73K

--
----

$ 7.73K
$ 7.73K$ 7.73K

998.35M
998.35M 998.35M

998,347,396.405505
998,347,396.405505 998,347,396.405505

Aktuální tržní kapitalizace Burkat je $ 7.73K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BURKAT je 998.35M, přičemž celková zásoba je 998347396.405505. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.73K.

Historie cen v USD pro Burkat (BURKAT)

Během dnešního dne byla změna ceny Burkat na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Burkat na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Burkat na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Burkat na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-20.71%
60 dní$ 0-19.98%
90 dní$ 0--

Co je Burkat (BURKAT)

ba

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Burkat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Burkat (BURKAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Burkat (BURKAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Burkat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Burkat!

BURKAT na místní měny

Tokenomika pro Burkat (BURKAT)

Pochopení tokenomiky Burkat (BURKAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BURKAT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Burkat (BURKAT)

Jakou hodnotu má dnes Burkat (BURKAT)?
Aktuální cena BURKAT v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BURKAT v USD?
Aktuální cena BURKAT v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Burkat?
Tržní kapitalizace BURKAT je $ 7.73K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BURKAT v oběhu?
Objem BURKAT v oběhu je 998.35M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BURKAT?
BURKAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BURKAT?
BURKAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BURKAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BURKAT je -- USD.
Dosáhne BURKAT letos vyšší ceny?
BURKAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBURKAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

