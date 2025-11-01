BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Burger Money je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BURGERS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BURGERS.Dnešní aktuální cena Burger Money je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BURGERS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BURGERS.

Více informací o BURGERS

Informace o ceně BURGERS

Co je to BURGERS

Oficiální webové stránky BURGERS

Tokenomika pro BURGERS

Předpověď cen BURGERS

Logo Burger Money

Burger Money Cena (BURGERS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BURGERS na USD

--
----
+4.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Burger Money (BURGERS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:33:52 (UTC+8)

Informace o ceně Burger Money (BURGERS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.13%

+4.54%

+3.28%

+3.28%

Cena Burger Money (BURGERS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BURGERS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BURGERS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BURGERS se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o +4.54% a za posledních 7 dní o +3.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Burger Money (BURGERS)

$ 53.14K
$ 53.14K$ 53.14K

--
----

$ 53.14K
$ 53.14K$ 53.14K

91.63B
91.63B 91.63B

91,633,357,230.0502
91,633,357,230.0502 91,633,357,230.0502

Aktuální tržní kapitalizace Burger Money je $ 53.14K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BURGERS je 91.63B, přičemž celková zásoba je 91633357230.0502. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 53.14K.

Historie cen v USD pro Burger Money (BURGERS)

Během dnešního dne byla změna ceny Burger Money na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Burger Money na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Burger Money na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Burger Money na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+4.54%
30 dní$ 0+28.44%
60 dní$ 0-18.55%
90 dní$ 0--

Co je Burger Money (BURGERS)

Burger Money on Base is a memecoin that is focused on bringing positive impact and real value to the world, off-chain. We are the first charity coin launched on Flaunch, one of the newer launchpads on Base.

Burger Money earns “dev rev” from our launchpad Flaunch, 50% of this revenue generated goes towards charities that focus on feeding the hungry.

The remaining 50% goes towards buying back and burning $Burgers, making it the most delicious deflationary token on Base.

Zdroj Burger Money (BURGERS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Burger Money (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Burger Money (BURGERS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Burger Money (BURGERS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Burger Money.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Burger Money!

BURGERS na místní měny

Tokenomika pro Burger Money (BURGERS)

Pochopení tokenomiky Burger Money (BURGERS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BURGERS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Burger Money (BURGERS)

Jakou hodnotu má dnes Burger Money (BURGERS)?
Aktuální cena BURGERS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BURGERS v USD?
Aktuální cena BURGERS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Burger Money?
Tržní kapitalizace BURGERS je $ 53.14K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BURGERS v oběhu?
Objem BURGERS v oběhu je 91.63B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BURGERS?
BURGERS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BURGERS?
BURGERS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BURGERS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BURGERS je -- USD.
Dosáhne BURGERS letos vyšší ceny?
BURGERS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBURGERS, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Burger Money (BURGERS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

