Tokenomika pro BunnyPark Game (BG)

Tokenomika pro BunnyPark Game (BG)

Zjistěte klíčové informace o BunnyPark Game (BG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BunnyPark Game (BG)

"BunnyPark is a DeFi + NFT project deployed on BSC with the main focus on NFT “SaaS” incubation and product standardization that allow the output of NFT development standards, diverse gameplay, product rules and application values into a series of standard smart contracts. As the Lego provider in the NFT sector, BunnyPark is able to provide many NFT and GameFi developer teams and artists a platform to create quick combinations of NFT products.

BunnyPark Game is a one-stop game token launched for the SaaS ecosystem. BG will be used to participate in all SaaS incubated projects, including IBOs, GameBox, BlindBox, and participation in the game processes. This way, all SaaS GameFi will be connected to form a seamless BSC game circle. BG is not available via pre-sale but can only be obtained through participation in the SaaS ecosystem."

Oficiální webové stránky:
https://bunnypark.com

BunnyPark Game (BG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BunnyPark Game (BG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.77K
$ 12.77K$ 12.77K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 995.41M
$ 995.41M$ 995.41M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.82K
$ 12.82K$ 12.82K
Historické maximum:
$ 0.00838662
$ 0.00838662$ 0.00838662
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika BunnyPark Game (BG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BunnyPark Game (BG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBG!

Předpověď ceny BG

Chcete vědět, kam může BG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.