"BunnyPark is a DeFi + NFT project deployed on BSC with the main focus on NFT “SaaS” incubation and product standardization that allow the output of NFT development standards, diverse gameplay, product rules and application values into a series of standard smart contracts. As the Lego provider in the NFT sector, BunnyPark is able to provide many NFT and GameFi developer teams and artists a platform to create quick combinations of NFT products.
BunnyPark Game is a one-stop game token launched for the SaaS ecosystem. BG will be used to participate in all SaaS incubated projects, including IBOs, GameBox, BlindBox, and participation in the game processes. This way, all SaaS GameFi will be connected to form a seamless BSC game circle. BG is not available via pre-sale but can only be obtained through participation in the SaaS ecosystem."
BunnyPark Game (BG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BunnyPark Game (BG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen.
Tokenomika BunnyPark Game (BG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BunnyPark Game (BG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBG!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.