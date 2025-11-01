BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bucket Protocol BUCK Stablecoin je 0.998789 USD. Sledujte aktualizace cen BUCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BUCK.

Více informací o BUCK

Informace o ceně BUCK

Co je to BUCK

Bílá kniha pro BUCK

Oficiální webové stránky BUCK

Tokenomika pro BUCK

Předpověď cen BUCK

Bucket Protocol BUCK Stablecoin Cena (BUCK)

Aktuální cena 1 BUCK na USD

$0.998752
$0.998752$0.998752
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:45:26 (UTC+8)

Informace o ceně Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.991103
$ 0.991103$ 0.991103
Nejnižší za 24 h
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
Nejvyšší za 24 h

$ 0.991103
$ 0.991103$ 0.991103

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.23
$ 1.23$ 1.23

$ 0.000978
$ 0.000978$ 0.000978

+0.23%

-0.05%

+0.07%

+0.07%

Cena Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) v reálném čase je $0.998789. Za posledních 24 hodin se BUCK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.991103 do maxima $ 1.012, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BUCK v historii je $ 1.23, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000978.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BUCK se za poslední hodinu změnila o +0.23%, za 24 hodin o -0.05% a za posledních 7 dní o +0.07%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

$ 38.20M
$ 38.20M$ 38.20M

--
----

$ 38.20M
$ 38.20M$ 38.20M

38.27M
38.27M 38.27M

38,267,197.09848445
38,267,197.09848445 38,267,197.09848445

Aktuální tržní kapitalizace Bucket Protocol BUCK Stablecoin je $ 38.20M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BUCK je 38.27M, přičemž celková zásoba je 38267197.09848445. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 38.20M.

Historie cen v USD pro Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Během dnešního dne byla změna ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin na USD  $ -0.0005195474034211.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin na USD  $ +0.0015451265.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin na USD  $ -0.0008732412.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin na USD  $ -0.0001644969015739.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0005195474034211-0.05%
30 dní$ +0.0015451265+0.15%
60 dní$ -0.0008732412-0.08%
90 dní$ -0.0001644969015739-0.01%

Co je Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Bucket Protocol is a Collateralized Debt Position (CDP) protocol in the Sui network, supporting multiple assets as collateral, including $SUI, $BTC, $ETH and LST, and $BUCK is an over-collateralized stablecoin that is minted when users stake collateral on Bucket Protocol.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Předpověď ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bucket Protocol BUCK Stablecoin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bucket Protocol BUCK Stablecoin!

BUCK na místní měny

Tokenomika pro Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Pochopení tokenomiky Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BUCK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Jakou hodnotu má dnes Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)?
Aktuální cena BUCK v USD je 0.998789 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BUCK v USD?
Aktuální cena BUCK v USD je $ 0.998789. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bucket Protocol BUCK Stablecoin?
Tržní kapitalizace BUCK je $ 38.20M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BUCK v oběhu?
Objem BUCK v oběhu je 38.27M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BUCK?
BUCK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.23 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BUCK?
BUCK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000978 USD.
Jaký je objem obchodování BUCK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BUCK je -- USD.
Dosáhne BUCK letos vyšší ceny?
BUCK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBUCK, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Bucket Protocol BUCK Stablecoin (BUCK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

