Tokenomika pro BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

Zjistěte klíčové informace o BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

Oficiální webové stránky:
https://www.tokensets.com/portfolio/btcfli

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M
Celkový objem:
$ 79.53K
$ 79.53K$ 79.53K
Objem v oběhu:
$ 79.53K
$ 79.53K$ 79.53K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.68M
$ 4.68M$ 4.68M
Historické maximum:
$ 199.13
$ 199.13$ 199.13
Historické minimum:
$ 2.71
$ 2.71$ 2.71
Aktuální cena:
$ 58.75
$ 58.75$ 58.75

Tokenomika BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BTC2X-FLI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BTC2X-FLI, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BTC2X-FLI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTC2X-FLI!

Předpověď ceny BTC2X-FLI

Chcete vědět, kam může BTC2X-FLI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTC2X-FLI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.