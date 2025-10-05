Dnešní aktuální cena Brotherhood je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOG.Dnešní aktuální cena Brotherhood je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOG.

Logo Brotherhood

Brotherhood Cena (BOG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BOG na USD

--
----
-4.20%1D
Graf aktuální ceny Brotherhood (BOG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:30:32 (UTC+8)

Informace o ceně Brotherhood (BOG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00474994
$ 0.00474994$ 0.00474994

$ 0
$ 0$ 0

-1.96%

-4.26%

+8.89%

+8.89%

Cena Brotherhood (BOG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BOG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOG v historii je $ 0.00474994, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOG se za poslední hodinu změnila o -1.96%, za 24 hodin o -4.26% a za posledních 7 dní o +8.89%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Brotherhood (BOG)

$ 13.02K
$ 13.02K$ 13.02K

--
----

$ 13.02K
$ 13.02K$ 13.02K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

Aktuální tržní kapitalizace Brotherhood je $ 13.02K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOG je 1000.00M, přičemž celková zásoba je 999999999.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 13.02K.

Historie cen v USD pro Brotherhood (BOG)

Během dnešního dne byla změna ceny Brotherhood na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Brotherhood na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Brotherhood na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Brotherhood na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-4.26%
30 dní$ 0-94.97%
60 dní$ 0-97.84%
90 dní$ 0--

Co je Brotherhood (BOG)

The family will forever support crypto and the meme community. A tribute to both brothers - a symbol of unity, legacy, and brotherhood!

A memecoin inspired by the legendary Bogdanoff twins, the unseen architects of the crypto-world and beyond. From an undisclosed location, they continue to control the markets and shape our future. The plan is in motion... The only official Bogdanoff memecoin.

BOGDANOFF is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Zdroj Brotherhood (BOG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Brotherhood (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Brotherhood (BOG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Brotherhood (BOG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Brotherhood.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Brotherhood!

BOG na místní měny

Tokenomika pro Brotherhood (BOG)

Pochopení tokenomiky Brotherhood (BOG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Brotherhood (BOG)

Jakou hodnotu má dnes Brotherhood (BOG)?
Aktuální cena BOG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOG v USD?
Aktuální cena BOG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Brotherhood?
Tržní kapitalizace BOG je $ 13.02K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOG v oběhu?
Objem BOG v oběhu je 1000.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOG?
BOG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00474994 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOG?
BOG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BOG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOG je -- USD.
Dosáhne BOG letos vyšší ceny?
BOG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOG, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.