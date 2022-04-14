Tokenomika pro BROKIE AI ($BROKIE)

Tokenomika pro BROKIE AI ($BROKIE)

Zjistěte klíčové informace o BROKIE AI ($BROKIE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BROKIE AI ($BROKIE)

The meme itself revolves around "brokie" who is a cute, funny, and an ambitious figure who looks to turn his $2 investment into $1000 through his $BROKIE investment. The projects main goal is to bring light to the idea of "being broke" as everyone in this world starts broke, or is currently broke. We want to be able to bring light to the idea of "having fun with your friends" in the space.

$BROKIE currently has an AI agent based persona, but the project will be expanding towards IP based content such as memes and animations as well. Overall, BROKIE is meant to serve as a community empowered by the drive to see BROKIE win, and finally achieve his 4 figure dream!

Oficiální webové stránky:
https://www.brokie.club/

BROKIE AI ($BROKIE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BROKIE AI ($BROKIE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.30K
Celkový objem:
$ 999.87M
Objem v oběhu:
$ 999.87M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 12.30K
Historické maximum:
$ 0.00153486
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika BROKIE AI ($BROKIE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BROKIE AI ($BROKIE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů $BROKIE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu $BROKIE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro $BROKIE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu$BROKIE!

Předpověď ceny $BROKIE

Chcete vědět, kam může $BROKIE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen $BROKIE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.