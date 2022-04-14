Tokenomika pro Bro the cat (BRO)

Tokenomika pro Bro the cat (BRO)

Zjistěte klíčové informace o Bro the cat (BRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bro the cat (BRO)

“Bro the Cat” is a viral memecoin on the Solana blockchain, inspired by a mischievous black cat that embodies internet humor and trolling culture. The coin features a cheeky black cat, known for its playful antics and sassy attitude, making it a perfect mascot for the internet-savvy memecoin world. As the cat trolls its way through social media, “Bro the Cat” has gained popularity by combining humor with the fast, low-cost transactions of Solana, quickly capturing attention and going viral.

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/33rVymHHPxfMvg4EHKBRF3h8a37cG7Et3eQWZzAkpump

Bro the cat (BRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bro the cat (BRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 192.07K
$ 192.07K$ 192.07K
Celkový objem:
$ 999.70M
$ 999.70M$ 999.70M
Objem v oběhu:
$ 999.70M
$ 999.70M$ 999.70M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 192.07K
$ 192.07K$ 192.07K
Historické maximum:
$ 0.00726825
$ 0.00726825$ 0.00726825
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00019381
$ 0.00019381$ 0.00019381

Tokenomika Bro the cat (BRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bro the cat (BRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBRO!

Předpověď ceny BRO

Chcete vědět, kam může BRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.