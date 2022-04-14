Tokenomika pro BRLA Digital BRLA (BRLA)

Zjistěte klíčové informace o BRLA Digital BRLA (BRLA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BRLA Digital BRLA (BRLA)

BRLA Digital offers a BRL-pegged stablecoin specifically designed for cross-border transactions, catering to B2B clients seeking efficient and secure payment solutions. The BRLA token is the only audited BRL stablecoin, providing smooth and reliable on/off ramps for businesses. By utilizing the BRLA token, companies can streamline their financial operations, and reduce transaction costs, all within a fully compliant framework.

Oficiální webové stránky:
https://brla.digital/
Bílá kniha:
https://docsend.com/view/6ufui53iazaks38x

BRLA Digital BRLA (BRLA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BRLA Digital BRLA (BRLA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M
Celkový objem:
$ 23.76M
$ 23.76M$ 23.76M
Objem v oběhu:
$ 23.74M
$ 23.74M$ 23.74M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.40M
$ 4.40M$ 4.40M
Historické maximum:
$ 0.185842
$ 0.185842$ 0.185842
Historické minimum:
$ 0.075673
$ 0.075673$ 0.075673
Aktuální cena:
$ 0.185166
$ 0.185166$ 0.185166

Tokenomika BRLA Digital BRLA (BRLA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BRLA Digital BRLA (BRLA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BRLA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BRLA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BRLA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBRLA!

Předpověď ceny BRLA

Chcete vědět, kam může BRLA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BRLA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

