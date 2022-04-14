Tokenomika pro Brint (BRINT)
Informace o Brint (BRINT)
Easily run quick backtesting scripts on every single pump fun token to devise your optimal strategy. This is a project that wants to open up automated trading to everyone, not just restrict it to the rich and powerful like in traditional markets.
Key Features:
- Write strategies in JavaScript
- Access to built-in technical indicators
- Create custom indicators
- Compute results with analysis and metrics
Brint (BRINT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Brint (BRINT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Brint (BRINT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Brint (BRINT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BRINT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BRINT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BRINT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBRINT!
Předpověď ceny BRINT
Chcete vědět, kam může BRINT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BRINT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
