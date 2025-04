Co je Brint (BRINT)

Easily run quick backtesting scripts on every single pump fun token to devise your optimal strategy. This is a project that wants to open up automated trading to everyone, not just restrict it to the rich and powerful like in traditional markets. Key Features: - Write strategies in JavaScript - Access to built-in technical indicators - Create custom indicators - Compute results with analysis and metrics

Zdroj Brint (BRINT) Oficiální webová stránka