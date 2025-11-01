BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena bozo the bull je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOZO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOZO.Dnešní aktuální cena bozo the bull je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOZO v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOZO.

Více informací o BOZO

Informace o ceně BOZO

Co je to BOZO

Oficiální webové stránky BOZO

Tokenomika pro BOZO

Předpověď cen BOZO

Logo bozo the bull

bozo the bull Cena (BOZO)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BOZO na USD

--
----
+0.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny bozo the bull (BOZO)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:32:28 (UTC+8)

Informace o ceně bozo the bull (BOZO) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106071
$ 0.00106071$ 0.00106071

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.70%

-3.86%

-3.86%

Cena bozo the bull (BOZO) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BOZO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOZO v historii je $ 0.00106071, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOZO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.70% a za posledních 7 dní o -3.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu bozo the bull (BOZO)

$ 11.90K
$ 11.90K$ 11.90K

--
----

$ 11.90K
$ 11.90K$ 11.90K

999.71M
999.71M 999.71M

999,710,926.317528
999,710,926.317528 999,710,926.317528

Aktuální tržní kapitalizace bozo the bull je $ 11.90K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOZO je 999.71M, přičemž celková zásoba je 999710926.317528. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 11.90K.

Historie cen v USD pro bozo the bull (BOZO)

Během dnešního dne byla změna ceny bozo the bull na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny bozo the bull na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny bozo the bull na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny bozo the bull na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.70%
30 dní$ 0-40.17%
60 dní$ 0-45.02%
90 dní$ 0--

Co je bozo the bull (BOZO)

This is a meme coin project founded on the ideals of pure decentralization, without any predefined utility, corporate backing, or central leadership. It symbolizes a grassroots movement powered entirely by its fast-growing community. The token serves as a cultural icon in the Web3 space, representing freedom, digital identity, and collective creativity in an open ecosystem.

bozo the bull is solana’s favourite idiot.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj bozo the bull (BOZO)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny bozo the bull (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít bozo the bull (BOZO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva bozo the bull (BOZO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro bozo the bull.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny bozo the bull!

BOZO na místní měny

Tokenomika pro bozo the bull (BOZO)

Pochopení tokenomiky bozo the bull (BOZO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOZO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně bozo the bull (BOZO)

Jakou hodnotu má dnes bozo the bull (BOZO)?
Aktuální cena BOZO v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOZO v USD?
Aktuální cena BOZO v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace bozo the bull?
Tržní kapitalizace BOZO je $ 11.90K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOZO v oběhu?
Objem BOZO v oběhu je 999.71M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOZO?
BOZO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00106071 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOZO?
BOZO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BOZO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOZO je -- USD.
Dosáhne BOZO letos vyšší ceny?
BOZO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOZO, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se bozo the bull (BOZO)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

