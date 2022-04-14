Tokenomika pro Boysclub on Sui (BOYSS)

Zjistěte klíčové informace o Boysclub on Sui (BOYSS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Boysclub on Sui (BOYSS)

We are a meme token project originally launched on BASE (https://www.coingecko.com/en/coins/boysclubbase) and expanded to SOL and now the Sui Chain. Our goal is to create a fun and engaging community-driven token that thrives across multiple chains. We recently had a successful launch on Sui and are now applying to list $BOYSS on CoinGecko to reach a broader audience and grow our ecosystem further.

Oficiální webové stránky:
https://boysclubonsui.com/

Boysclub on Sui (BOYSS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Boysclub on Sui (BOYSS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.55K
Celkový objem:
$ 75.00M
Objem v oběhu:
$ 75.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 19.55K
Historické maximum:
$ 0.0152777
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00026063
Tokenomika Boysclub on Sui (BOYSS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Boysclub on Sui (BOYSS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BOYSS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BOYSS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BOYSS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBOYSS!

Předpověď ceny BOYSS

Chcete vědět, kam může BOYSS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BOYSS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.