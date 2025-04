Co je BoysClub (BOYSCLUB)

BOYS CLUB was inspired by the classic comic book by Matt Furie. Featuring PEPE, BRETT, LAND WOLF, BIRD DOG & BRETT- we want our community to, that's all about fun, transparency, and tax- free transactions. We're a team of meme enthusiasts who believe that memes can bring people together and create positive change in the world.Our token is built on the Ethereum blockchain, and we're committed to using blockchain technology to create a community that's fair, transparent, and fun.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj BoysClub (BOYSCLUB) Oficiální webová stránka