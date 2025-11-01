BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Boochie by Matt Furie je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOOCHIE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOOCHIE.Dnešní aktuální cena Boochie by Matt Furie je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOOCHIE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOOCHIE.

Více informací o BOOCHIE

Informace o ceně BOOCHIE

Co je to BOOCHIE

Oficiální webové stránky BOOCHIE

Tokenomika pro BOOCHIE

Předpověď cen BOOCHIE

Logo Boochie by Matt Furie

Boochie by Matt Furie Cena (BOOCHIE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BOOCHIE na USD

--
----
+34.70%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:24:04 (UTC+8)

Informace o ceně Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

+34.79%

+6.05%

+6.05%

Cena Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BOOCHIE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOOCHIE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOOCHIE se za poslední hodinu změnila o +0.50%, za 24 hodin o +34.79% a za posledních 7 dní o +6.05%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

$ 164.96K
$ 164.96K$ 164.96K

--
----

$ 164.96K
$ 164.96K$ 164.96K

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Boochie by Matt Furie je $ 164.96K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOOCHIE je 420.69T, přičemž celková zásoba je 420690000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 164.96K.

Historie cen v USD pro Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Během dnešního dne byla změna ceny Boochie by Matt Furie na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Boochie by Matt Furie na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Boochie by Matt Furie na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Boochie by Matt Furie na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+34.79%
30 dní$ 0-9.36%
60 dní$ 0-29.06%
90 dní$ 0--

Co je Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Meet $BOOCHIE by Matt Furie, the latest confirmed character in Matt's new book "Cortex Vortex" plus his profile picture on X!

Matt Furie’s New Book: Meet Boochie in Cortex Vortex Matt Furie, the creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, as revealed by his editor, @beuys_on_sale_, on Instagram. The project introduces a fresh character named Boochie, who’s already catching attention.

In one illustration shared by the editor, Boochie appears as a menacing skull character, looming over others with an intense vibe. This has sparked speculation among fans—could Boochie be the main villain of Furie’s new story? Given the artwork’s tone and fan theories, it seems likely that Boochie will play the antagonist, setting up an exciting conflict in Cortex Vortex.

Boochie first debuted in ZOGZ, a collection of 111 original NFT character illustrations launched by Furie in May 2023. Keep an eye out for more updates on this intriguing new chapter from Matt Furie!

This character is Matt Furie's Dream Persona (DP). His mysterious presence suggests that he could become a key figure in the story, possibly even a main character.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Boochie by Matt Furie (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Boochie by Matt Furie.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Boochie by Matt Furie!

BOOCHIE na místní měny

Tokenomika pro Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Pochopení tokenomiky Boochie by Matt Furie (BOOCHIE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOOCHIE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)

Jakou hodnotu má dnes Boochie by Matt Furie (BOOCHIE)?
Aktuální cena BOOCHIE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOOCHIE v USD?
Aktuální cena BOOCHIE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Boochie by Matt Furie?
Tržní kapitalizace BOOCHIE je $ 164.96K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOOCHIE v oběhu?
Objem BOOCHIE v oběhu je 420.69T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOOCHIE?
BOOCHIE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOOCHIE?
BOOCHIE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BOOCHIE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOOCHIE je -- USD.
Dosáhne BOOCHIE letos vyšší ceny?
BOOCHIE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOOCHIE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:24:04 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

