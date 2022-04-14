Tokenomika pro Bonzo Finance (BONZO)

Zjistěte klíčové informace o Bonzo Finance (BONZO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bonzo Finance (BONZO)

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

Oficiální webové stránky:
https://www.bonzo.finance
Bílá kniha:
https://docs.bonzo.finance/bonzo-finance-litepaper

Bonzo Finance (BONZO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bonzo Finance (BONZO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.83M
Celkový objem:
$ 400.00M
Objem v oběhu:
$ 110.63M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.30M
Historické maximum:
$ 0.171982
Historické minimum:
$ 0.02007828
Aktuální cena:
$ 0.07087
Tokenomika Bonzo Finance (BONZO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bonzo Finance (BONZO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BONZO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BONZO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BONZO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBONZO!

Předpověď ceny BONZO

Chcete vědět, kam může BONZO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BONZO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.