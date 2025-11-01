BurzaDEX+
Informace o ceně BONKFOLIO (BONKFOLIO) (USD)

Cena BONKFOLIO (BONKFOLIO) v reálném čase je $0.00000742. Za posledních 24 hodin se BONKFOLIO obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BONKFOLIO v historii je $ 0.00013585, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000069.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BONKFOLIO se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +3.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Aktuální tržní kapitalizace BONKFOLIO je $ 7.42K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BONKFOLIO je 999.85M, přičemž celková zásoba je 999846883.1906141. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.42K.

Co je BONKFOLIO (BONKFOLIO)

We are IRL Hedge Fund DAO — powered by DAOs.Fun and fueled by BONK.

A meme-fueled investment collective, born to ape early and hard into the Let’sBonk Launchpad ecosystem. No VC suits, no gatekeepers, just pure community-powered chaos.

We’re not just investing — we’re weaponizing memes, charts, and vibes.

We:

Buy BONK and support the BONK economy directly from the Let’sBonk Launchpad

Sniff out alpha before the crowd gets a whiff

Deploy fast with DAO-based decision-making

Go hard or go home, with no mercy for mid

No rules. No red tape. Just early entries, high conviction, and shared wins.

We’re here to dominate the BONK ecosystem — not politely, but loudly.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Tokenomika pro BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Pochopení tokenomiky BONKFOLIO (BONKFOLIO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BONKFOLIO hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BONKFOLIO (BONKFOLIO)

Jakou hodnotu má dnes BONKFOLIO (BONKFOLIO)?
Aktuální cena BONKFOLIO v USD je 0.00000742 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BONKFOLIO v USD?
Aktuální cena BONKFOLIO v USD je $ 0.00000742. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BONKFOLIO?
Tržní kapitalizace BONKFOLIO je $ 7.42K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BONKFOLIO v oběhu?
Objem BONKFOLIO v oběhu je 999.85M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BONKFOLIO?
BONKFOLIO dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00013585 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BONKFOLIO?
BONKFOLIO dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000069 USD.
Jaký je objem obchodování BONKFOLIO?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BONKFOLIO je -- USD.
Dosáhne BONKFOLIO letos vyšší ceny?
BONKFOLIO může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBONKFOLIO, kde najdete podrobnější analýzu.
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

