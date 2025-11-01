BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bonkers Meme Token je 0.00016211 USD. Sledujte aktualizace cen BNKRS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BNKRS.

Bonkers Meme Token Cena (BNKRS)

$0.00016211
+21.20%1D
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:23:47 (UTC+8)

Informace o ceně Bonkers Meme Token (BNKRS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00010992
Nejnižší za 24 h
$ 0.00016981
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00010992
$ 0.00016981
$ 0.00153231
$ 0.00001533
-4.53%

+21.26%

+134.91%

+134.91%

Cena Bonkers Meme Token (BNKRS) v reálném čase je $0.00016211. Za posledních 24 hodin se BNKRS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00010992 do maxima $ 0.00016981, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BNKRS v historii je $ 0.00153231, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001533.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BNKRS se za poslední hodinu změnila o -4.53%, za 24 hodin o +21.26% a za posledních 7 dní o +134.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bonkers Meme Token (BNKRS)

$ 91.80K
--
$ 91.80K
566.32M
566,321,863.056416
Aktuální tržní kapitalizace Bonkers Meme Token je $ 91.80K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BNKRS je 566.32M, přičemž celková zásoba je 566321863.056416. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 91.80K.

Historie cen v USD pro Bonkers Meme Token (BNKRS)

Během dnešního dne byla změna ceny Bonkers Meme Token na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bonkers Meme Token na USD  $ -0.0000471992.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bonkers Meme Token na USD  $ -0.0000166847.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bonkers Meme Token na USD  $ -0.0002256638233220204.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+21.26%
30 dní$ -0.0000471992-29.11%
60 dní$ -0.0000166847-10.29%
90 dní$ -0.0002256638233220204-58.19%

Co je Bonkers Meme Token (BNKRS)

Bonkers is a super-viral meme coin inspired by the tale of a dog overlord leading his chaotic, tribal minions in epic village-to-village battles. This fun and quirky narrative sets the stage for an exciting ecosystem where memes meet utility.

Discover our plans for a groundbreaking gaming hub, a rewarding GameFi ecosystem, and innovative decentralized applications. Bonkers is more than just a meme coin; it’s a community-driven vision to engage a billion people globally through gaming, competition, and earning opportunities.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bonkers Meme Token (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bonkers Meme Token (BNKRS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bonkers Meme Token (BNKRS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bonkers Meme Token.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bonkers Meme Token!

BNKRS na místní měny

Tokenomika pro Bonkers Meme Token (BNKRS)

Pochopení tokenomiky Bonkers Meme Token (BNKRS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BNKRS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bonkers Meme Token (BNKRS)

Jakou hodnotu má dnes Bonkers Meme Token (BNKRS)?
Aktuální cena BNKRS v USD je 0.00016211 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BNKRS v USD?
Aktuální cena BNKRS v USD je $ 0.00016211. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bonkers Meme Token?
Tržní kapitalizace BNKRS je $ 91.80K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BNKRS v oběhu?
Objem BNKRS v oběhu je 566.32M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BNKRS?
BNKRS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00153231 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BNKRS?
BNKRS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001533 USD.
Jaký je objem obchodování BNKRS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BNKRS je -- USD.
Dosáhne BNKRS letos vyšší ceny?
BNKRS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBNKRS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:23:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bonkers Meme Token (BNKRS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

