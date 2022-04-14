Tokenomika pro Bok Chick (BOK)
Informace o Bok Chick (BOK)
BOK is an AI-powered crypto insight platform built on the Cardano blockchain, combining meme culture with powerful trading utilities. As part of the Google for Startups program and Microsoft Startups Program, BOK delivers real-time crypto tools via Discord, including forecasts, sentiment analysis, swing trade signals, risk guidance, and live price data. It is designed for both beginner and experienced traders seeking smarter, data-driven strategies.
BOK goes beyond standard meme projects by integrating utility and engagement. Its Discord-based system currently offers over 20 features—such as BOK AI Trading Agent, trade setups, market sentiment tracking, price charts, and curated crypto news—making insights accessible and interactive within a familiar community space.
The platform also integrates an automated trading bot connected to CEX accounts (e.g., Bybit), tested under live conditions, and set to launch a DAO-powered investment program exclusive to holders who hold 300k $BOK and above. Participants can pool funds and benefit from the bot’s performance-based trading, without the need for KYC.
By focusing on education, predictive analytics, and active community participation, BOK empowers users to trade smarter—not just ride hype. It is a utility-rich ecosystem wrapped in a playful, meme-friendly brand that’s built to scale and evolve.
Bok Chick (BOK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bok Chick (BOK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bok Chick (BOK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bok Chick (BOK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BOK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BOK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.