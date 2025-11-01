BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Body Scan AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen SCANAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend SCANAI.

Více informací o SCANAI

Informace o ceně SCANAI

Co je to SCANAI

Oficiální webové stránky SCANAI

Tokenomika pro SCANAI

Předpověď cen SCANAI

Body Scan AI Cena (SCANAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 SCANAI na USD

$0.00039188
-1.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Body Scan AI (SCANAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:49 (UTC+8)

Informace o ceně Body Scan AI (SCANAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00276659
$ 0
+0.62%

-0.50%

-25.59%

-25.59%

Cena Body Scan AI (SCANAI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se SCANAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena SCANAI v historii je $ 0.00276659, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena SCANAI se za poslední hodinu změnila o +0.62%, za 24 hodin o -0.50% a za posledních 7 dní o -25.59%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Body Scan AI (SCANAI)

$ 391.70K
--
$ 391.70K
999.86M
999,861,130.137112
Aktuální tržní kapitalizace Body Scan AI je $ 391.70K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu SCANAI je 999.86M, přičemž celková zásoba je 999861130.137112. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 391.70K.

Historie cen v USD pro Body Scan AI (SCANAI)

Během dnešního dne byla změna ceny Body Scan AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Body Scan AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Body Scan AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Body Scan AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.50%
30 dní$ 0-58.58%
60 dní$ 0+69.39%
90 dní$ 0--

Co je Body Scan AI (SCANAI)

Body Scan AI ($SCANAI) is an innovative cryptocurrency designed to revolutionize health and wellness by merging AI-powered body scanning with blockchain technology. Users can scan their bodies to monitor health metrics such as composition, posture, and skin condition, while earning $SCANAI tokens for participation. These tokens can be redeemed for consultations, fitness services, or health products within the SCANAI marketplace. With decentralized storage ensuring privacy and security, users maintain full control of their sensitive health data while benefiting from personalized AI-driven insights. Beyond personal wellness, Body Scan AI contributes anonymized data to medical research, supporting advancements in disease prevention and personalized medicine. This makes SCANAI not only a tool for individual empowerment but also a driver of global healthcare innovation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Body Scan AI (SCANAI)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Body Scan AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Body Scan AI (SCANAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Body Scan AI (SCANAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Body Scan AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Body Scan AI!

SCANAI na místní měny

Tokenomika pro Body Scan AI (SCANAI)

Pochopení tokenomiky Body Scan AI (SCANAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu SCANAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Body Scan AI (SCANAI)

Jakou hodnotu má dnes Body Scan AI (SCANAI)?
Aktuální cena SCANAI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena SCANAI v USD?
Aktuální cena SCANAI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Body Scan AI?
Tržní kapitalizace SCANAI je $ 391.70K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem SCANAI v oběhu?
Objem SCANAI v oběhu je 999.86M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) SCANAI?
SCANAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00276659 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) SCANAI?
SCANAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování SCANAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování SCANAI je -- USD.
Dosáhne SCANAI letos vyšší ceny?
SCANAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenSCANAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:49 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Body Scan AI (SCANAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

