BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena BOBBY Rizz je 0.0000141 USD. Sledujte aktualizace cen BOBBY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOBBY.Dnešní aktuální cena BOBBY Rizz je 0.0000141 USD. Sledujte aktualizace cen BOBBY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOBBY.

Více informací o BOBBY

Informace o ceně BOBBY

Co je to BOBBY

Tokenomika pro BOBBY

Předpověď cen BOBBY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo BOBBY Rizz

BOBBY Rizz Cena (BOBBY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BOBBY na USD

--
----
+2.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BOBBY Rizz (BOBBY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:31:18 (UTC+8)

Informace o ceně BOBBY Rizz (BOBBY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00001372
$ 0.00001372$ 0.00001372
Nejnižší za 24 h
$ 0.00001427
$ 0.00001427$ 0.00001427
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00001372
$ 0.00001372$ 0.00001372

$ 0.00001427
$ 0.00001427$ 0.00001427

$ 0.00036731
$ 0.00036731$ 0.00036731

$ 0.00001362
$ 0.00001362$ 0.00001362

+0.70%

+2.12%

-10.17%

-10.17%

Cena BOBBY Rizz (BOBBY) v reálném čase je $0.0000141. Za posledních 24 hodin se BOBBY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001372 do maxima $ 0.00001427, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOBBY v historii je $ 0.00036731, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001362.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOBBY se za poslední hodinu změnila o +0.70%, za 24 hodin o +2.12% a za posledních 7 dní o -10.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BOBBY Rizz (BOBBY)

$ 14.10K
$ 14.10K$ 14.10K

--
----

$ 14.10K
$ 14.10K$ 14.10K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,396.467978
999,911,396.467978 999,911,396.467978

Aktuální tržní kapitalizace BOBBY Rizz je $ 14.10K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOBBY je 999.91M, přičemž celková zásoba je 999911396.467978. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.10K.

Historie cen v USD pro BOBBY Rizz (BOBBY)

Během dnešního dne byla změna ceny BOBBY Rizz na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BOBBY Rizz na USD  $ -0.0000109934.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BOBBY Rizz na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BOBBY Rizz na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.12%
30 dní$ -0.0000109934-77.96%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je BOBBY Rizz (BOBBY)

A meme token that is viral on Tiktok. The objective of registering the token is add credibility once found in Coingecko. It is a fun meme about a highschool boy always getting rejected by the girls he ask to go out with him and coaches rejecting him to go to Mc Donalds. By registering with Coingecko followers will easily verify the correct CA to avoid copy cats and bad actors. We are asking for your help to recognize the meme.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny BOBBY Rizz (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BOBBY Rizz (BOBBY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BOBBY Rizz (BOBBY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BOBBY Rizz.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BOBBY Rizz!

BOBBY na místní měny

Tokenomika pro BOBBY Rizz (BOBBY)

Pochopení tokenomiky BOBBY Rizz (BOBBY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOBBY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BOBBY Rizz (BOBBY)

Jakou hodnotu má dnes BOBBY Rizz (BOBBY)?
Aktuální cena BOBBY v USD je 0.0000141 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOBBY v USD?
Aktuální cena BOBBY v USD je $ 0.0000141. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BOBBY Rizz?
Tržní kapitalizace BOBBY je $ 14.10K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOBBY v oběhu?
Objem BOBBY v oběhu je 999.91M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOBBY?
BOBBY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00036731 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOBBY?
BOBBY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001362 USD.
Jaký je objem obchodování BOBBY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOBBY je -- USD.
Dosáhne BOBBY letos vyšší ceny?
BOBBY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOBBY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:31:18 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se BOBBY Rizz (BOBBY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,029.43
$110,029.43$110,029.43

-0.17%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.96
$3,870.96$3,870.96

+0.26%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02394
$0.02394$0.02394

-25.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.93
$185.93$185.93

-1.18%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.96
$3,870.96$3,870.96

+0.26%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,029.43
$110,029.43$110,029.43

-0.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.93
$185.93$185.93

-1.18%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5049
$2.5049$2.5049

-0.75%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09933
$0.09933$0.09933

+98.66%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01914
$0.01914$0.01914

-4.30%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.07992
$0.07992$0.07992

+699.20%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00680
$0.00680$0.00680

+466.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0052648
$0.0052648$0.0052648

+168.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0045
$0.0045$0.0045

+80.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000830
$0.0000830$0.0000830

+66.00%