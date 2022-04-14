Tokenomika pro BNB Agents (BNBAI)
Informace o BNB Agents (BNBAI)
BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems.
BNB Agents (BNBAI): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BNB Agents (BNBAI), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BNB Agents (BNBAI): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BNB Agents (BNBAI) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BNBAI, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BNBAI, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BNBAI rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBNBAI!
Předpověď ceny BNBAI
Chcete vědět, kam může BNBAI zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BNBAI kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.