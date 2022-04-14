Tokenomika pro Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

Zjistěte klíčové informace o Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY)

BLUEBERRY: A Community-Owned Crypto Project for the Ages In a world where cryptocurrency projects are often driven by profit and speculation, it's refreshing to see a community-owned initiative like BLUEBERRY that prioritizes the well-being of its users above all else. This innovative project has been making waves in the crypto space with its unique approach to governance, transparency, and community engagement. A Decentralized and Community-Driven Approach BLUEBERRY is built on the principles of decentralization and community ownership. The project's governance model is designed to ensure that decision-making power is distributed among the community, rather than being concentrated in the hands of a few individuals or organizations. This approach not only promotes fairness and equity but also fosters a sense of ownership and responsibility among community members.

Oficiální webové stránky:
https://x.com/JacobCanfield/status/1913039326142660898

Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 16.52K
$ 16.52K$ 16.52K
Celkový objem:
$ 995.00M
$ 995.00M$ 995.00M
Objem v oběhu:
$ 995.00M
$ 995.00M$ 995.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 16.52K
$ 16.52K$ 16.52K
Historické maximum:
$ 0
$ 0$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Blueberry The Squirrel (BLUEBERRY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BLUEBERRY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BLUEBERRY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BLUEBERRY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLUEBERRY!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.