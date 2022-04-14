Tokenomika pro Blue Whale (WHALE)
Informace o Blue Whale (WHALE)
Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them.
We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful.
We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest.
This is the energy behind the creation of Blue Whale.
Blue Whale (WHALE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Blue Whale (WHALE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Blue Whale (WHALE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Blue Whale (WHALE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů WHALE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu WHALE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.