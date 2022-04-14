Tokenomika pro Bloop Furpal (BLOOP)

Tokenomika pro Bloop Furpal (BLOOP)

Zjistěte klíčové informace o Bloop Furpal (BLOOP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bloop Furpal (BLOOP)

Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!

Oficiální webové stránky:
https://bloop.fun

Bloop Furpal (BLOOP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bloop Furpal (BLOOP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 9.09K
Celkový objem:
$ 999.33M
Objem v oběhu:
$ 999.33M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.09K
Historické maximum:
$ 0.01139617
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Bloop Furpal (BLOOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bloop Furpal (BLOOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BLOOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BLOOP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BLOOP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLOOP!

Předpověď ceny BLOOP

Chcete vědět, kam může BLOOP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BLOOP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.