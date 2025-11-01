BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Blood Crystal je 0.00268241 USD. Sledujte aktualizace cen BC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BC.Dnešní aktuální cena Blood Crystal je 0.00268241 USD. Sledujte aktualizace cen BC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BC.

Více informací o BC

Informace o ceně BC

Co je to BC

Bílá kniha pro BC

Oficiální webové stránky BC

Tokenomika pro BC

Předpověď cen BC

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Blood Crystal

Blood Crystal Cena (BC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BC na USD

$0.00268497
$0.00268497$0.00268497
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Blood Crystal (BC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:21 (UTC+8)

Informace o ceně Blood Crystal (BC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00255641
$ 0.00255641$ 0.00255641
Nejnižší za 24 h
$ 0.00289177
$ 0.00289177$ 0.00289177
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00255641
$ 0.00255641$ 0.00255641

$ 0.00289177
$ 0.00289177$ 0.00289177

$ 0.092679
$ 0.092679$ 0.092679

$ 0.00255641
$ 0.00255641$ 0.00255641

+0.07%

-0.12%

-5.31%

-5.31%

Cena Blood Crystal (BC) v reálném čase je $0.00268241. Za posledních 24 hodin se BC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00255641 do maxima $ 0.00289177, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BC v historii je $ 0.092679, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00255641.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BC se za poslední hodinu změnila o +0.07%, za 24 hodin o -0.12% a za posledních 7 dní o -5.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Blood Crystal (BC)

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

844.04M
844.04M 844.04M

844,043,746.0000001
844,043,746.0000001 844,043,746.0000001

Aktuální tržní kapitalizace Blood Crystal je $ 2.27M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BC je 844.04M, přičemž celková zásoba je 844043746.0000001. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.27M.

Historie cen v USD pro Blood Crystal (BC)

Během dnešního dne byla změna ceny Blood Crystal na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Blood Crystal na USD  $ -0.0018275286.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Blood Crystal na USD  $ -0.0021994903.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Blood Crystal na USD  $ -0.014782205898398997.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.12%
30 dní$ -0.0018275286-68.13%
60 dní$ -0.0021994903-81.99%
90 dní$ -0.014782205898398997-84.64%

Co je Blood Crystal (BC)

"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.

In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.

There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.

Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Blood Crystal (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Blood Crystal (BC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Blood Crystal (BC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Blood Crystal.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Blood Crystal!

BC na místní měny

Tokenomika pro Blood Crystal (BC)

Pochopení tokenomiky Blood Crystal (BC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Blood Crystal (BC)

Jakou hodnotu má dnes Blood Crystal (BC)?
Aktuální cena BC v USD je 0.00268241 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BC v USD?
Aktuální cena BC v USD je $ 0.00268241. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Blood Crystal?
Tržní kapitalizace BC je $ 2.27M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BC v oběhu?
Objem BC v oběhu je 844.04M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BC?
BC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.092679 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BC?
BC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00255641 USD.
Jaký je objem obchodování BC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BC je -- USD.
Dosáhne BC letos vyšší ceny?
BC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:44:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Blood Crystal (BC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.62
$110,174.62$110,174.62

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.10
$3,870.10$3,870.10

+0.23%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02310
$0.02310$0.02310

-28.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.23
$186.23$186.23

-1.02%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.10
$3,870.10$3,870.10

+0.23%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.62
$110,174.62$110,174.62

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.23
$186.23$186.23

-1.02%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5050
$2.5050$2.5050

-0.75%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.27
$1,086.27$1,086.27

+0.17%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.47084
$1.47084$1.47084

+7,254.20%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.47084
$1.47084$1.47084

+7,254.20%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033810
$0.0033810$0.0033810

+72.32%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.795
$19.795$19.795

+53.87%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20019
$0.20019$0.20019

+43.82%