Blood Crystal Cena (BC)
+0.07%
-0.12%
-5.31%
-5.31%
Cena Blood Crystal (BC) v reálném čase je $0.00268241. Za posledních 24 hodin se BC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00255641 do maxima $ 0.00289177, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BC v historii je $ 0.092679, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00255641.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BC se za poslední hodinu změnila o +0.07%, za 24 hodin o -0.12% a za posledních 7 dní o -5.31%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Blood Crystal je $ 2.27M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BC je 844.04M, přičemž celková zásoba je 844043746.0000001. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.27M.
Během dnešního dne byla změna ceny Blood Crystal na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Blood Crystal na USD $ -0.0018275286.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Blood Crystal na USD $ -0.0021994903.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Blood Crystal na USD $ -0.014782205898398997.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|-0.12%
|30 dní
|$ -0.0018275286
|-68.13%
|60 dní
|$ -0.0021994903
|-81.99%
|90 dní
|$ -0.014782205898398997
|-84.64%
"Eternal Crypt - Wizardry BC -"" is a blockchain game that utilises the Wizardry IP, also known as the origin of RPGs, and uses the utility token Blood Crystal (BC token). In this game, players explore a dungeon called """"Dadoel's Hole"""" with up to 36 adventurers and aim for the abyss by devising party compositions and strategically training adventurers to defeat difficult enemies. By exploring, you can obtain BC tokens and treasure chests, and if you successfully open the treasure chests, you can obtain various items. This is a strategic game where you can enjoy both the easy-to-play game system that allows you to play in your spare time and the 'intelligence' that is unique to 'Wizardry'.
In this game, players form a party of adventurers and conquer dungeons. Adventurers come in five rarities: Common, Rare, Epic, Legendary, and Genesis. Rarities above Rare can be taken out of the game or bought and sold in the marketplace as NFT. To earn BC tokens, you basically need to own this adventurer NFT, form a party and play the game.
There are four races of adventurers - humans, elves, dwarves and felpers - and eight professions - warrior, monk, wizard, thief, priest, samurai, monarch and ninja - with different abilities based on race and profession, each with its own strengths and weaknesses. As a guild master, the player must form a party according to the situation and use their own strategy to progress through the dungeon, with the adventure rewards (BC tokens) varying according to how deep into the dungeon they can reach in one exploration. There are endless possibilities for party composition, and the adventure style varies depending on how you develop your skills and legacy items.
Click here to continue. https://docs.google.com/document/d/16oP0OCO6Tcypixuvi3gMTZg0mqtpmV8JDLHkI6SJeEY/edit?usp=sharing
Jakou hodnotu v USD bude mít Blood Crystal (BC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Blood Crystal (BC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Blood Crystal.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Blood Crystal!
Pochopení tokenomiky Blood Crystal (BC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BC hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen.
