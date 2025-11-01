BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena BlockyBoy by Matt Furie je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BLOCKYBOY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BLOCKYBOY.

$0.00029221
$0.00029221$0.00029221
+33.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:22:39 (UTC+8)

Informace o ceně BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00342977
$ 0.00342977$ 0.00342977

$ 0
$ 0$ 0

-0.58%

+33.01%

-54.96%

-54.96%

Cena BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BLOCKYBOY obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BLOCKYBOY v historii je $ 0.00342977, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BLOCKYBOY se za poslední hodinu změnila o -0.58%, za 24 hodin o +33.01% a za posledních 7 dní o -54.96%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

$ 122.93K
$ 122.93K$ 122.93K

--
----

$ 122.93K
$ 122.93K$ 122.93K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Aktuální tržní kapitalizace BlockyBoy by Matt Furie je $ 122.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BLOCKYBOY je 420.69M, přičemž celková zásoba je 420690000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 122.93K.

Historie cen v USD pro BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Během dnešního dne byla změna ceny BlockyBoy by Matt Furie na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny BlockyBoy by Matt Furie na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny BlockyBoy by Matt Furie na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny BlockyBoy by Matt Furie na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+33.01%
30 dní$ 0+18.88%
60 dní$ 0-70.95%
90 dní$ 0--

Co je BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Blocky Boy wasn’t born to fit in—he was born to stand out. In a world of sleek logos, futuristic promises, and overpolished whitepapers, he arrived jagged, pixelated, and unapologetically rough around the edges. And that was his superpower.

While other tokens talked about “bridging finance” and “enterprise adoption,” Blocky Boy just kept stacking. Each block he placed wasn’t just another pixel—it was another meme, another inside joke, another piece of culture cemented forever on-chain. The higher he stacked, the stronger he became.

He wasn’t fast, but he was immovable. Scammers tried to rugpull in his presence, and their liquidity instantly froze, bricked over by his chunky fists. Influencers tried to spread FUD, but their words bounced right off his 8-bit armor. Blocky Boy wasn’t here to argue—he was here to block.

And the community loved it. Holders didn’t see him as just a meme; they saw him as a protector. A guardian of vibes. A living reminder that crypto didn’t have to be sleek to be strong—it just had to stack, one block at a time.

Legend says that whenever you see green candles that look like a perfect staircase, Blocky Boy is stacking himself higher. And when the market dips? He doesn’t fall—he just builds a stronger foundation.

Blocky Boy isn’t promising to change the world. He’s promising to block, stack, and vibe—forever.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny BlockyBoy by Matt Furie (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro BlockyBoy by Matt Furie.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny BlockyBoy by Matt Furie!

BLOCKYBOY na místní měny

Tokenomika pro BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Pochopení tokenomiky BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BLOCKYBOY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)

Jakou hodnotu má dnes BlockyBoy by Matt Furie (BLOCKYBOY)?
Aktuální cena BLOCKYBOY v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BLOCKYBOY v USD?
Aktuální cena BLOCKYBOY v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace BlockyBoy by Matt Furie?
Tržní kapitalizace BLOCKYBOY je $ 122.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BLOCKYBOY v oběhu?
Objem BLOCKYBOY v oběhu je 420.69M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00342977 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BLOCKYBOY?
BLOCKYBOY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BLOCKYBOY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BLOCKYBOY je -- USD.
Dosáhne BLOCKYBOY letos vyšší ceny?
BLOCKYBOY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBLOCKYBOY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:22:39 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

