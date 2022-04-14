Tokenomika pro Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Tokenomika pro Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Zjistěte klíčové informace o Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for:

  • Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods
  • Liquidity Providing
  • Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn)
  • Staking and NFT based governance
  • Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

Oficiální webové stránky:
https://www.blockchaincuties.finance/

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 10.29K
$ 10.29K$ 10.29K
Celkový objem:
$ 3.87M
$ 3.87M$ 3.87M
Objem v oběhu:
$ 691.06K
$ 691.06K$ 691.06K
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 57.64K
$ 57.64K$ 57.64K
Historické maximum:
$ 19.51
$ 19.51$ 19.51
Historické minimum:
$ 0.00500135
$ 0.00500135$ 0.00500135
Aktuální cena:
$ 0.01489697
$ 0.01489697$ 0.01489697

Tokenomika Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BCUG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BCUG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BCUG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBCUG!

Předpověď ceny BCUG

Chcete vědět, kam může BCUG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BCUG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.