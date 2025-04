Co je Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

Zdroj Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Oficiální webová stránka