Tokenomika pro Blobana pet (BLOB)

Zjistěte klíčové informace o Blobana pet (BLOB), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Blobana pet (BLOB)

Blobana: The Onchain Entity of Growth

Blobana is a dynamic, decentralized being that thrives within the fabric of blockchain ecosystems, evolving with every interaction in the market. Designed to embody the life cycle of organic growth, Blobana redefines how we view digital entities in the Web3 space. Its existence is a vivid metaphor for adaptability, resilience, and expansion—qualities derived from the very transactions and market forces that fuel it.

Oficiální webové stránky:
https://blobanapet.com/
Bílá kniha:
https://blobana-whitepaper.gitbook.io/blob

Blobana pet (BLOB): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Blobana pet (BLOB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 57.75K
$ 57.75K
Celkový objem:
$ 999.02M
$ 999.02M
Objem v oběhu:
$ 999.02M
$ 999.02M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 57.75K
$ 57.75K
Historické maximum:
$ 0.02231444
$ 0.02231444
Historické minimum:
$ 0.00003389
$ 0.00003389
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Blobana pet (BLOB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Blobana pet (BLOB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BLOB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BLOB, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BLOB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLOB!

Předpověď ceny BLOB

Chcete vědět, kam může BLOB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BLOB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.