Tokenomika pro BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

Zjistěte klíčové informace o BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL)

Oficiální webové stránky:
https://www.blackrock.com/corporate

BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.38B
$ 2.38B
Celkový objem:
$ 2.38B
$ 2.38B
Objem v oběhu:
$ 2.38B
$ 2.38B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.38B
$ 2.38B
Historické maximum:
$ 1.0
$ 1.0
Historické minimum:
$ 1.0
$ 1.0
Aktuální cena:
$ 1.0
$ 1.0

Tokenomika BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BUIDL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BUIDL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BUIDL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBUIDL!

Předpověď ceny BUIDL

Chcete vědět, kam může BUIDL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BUIDL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.