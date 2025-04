Co je BitStarters (BITS)

BitStarters is a fully decentralized multichain protocol for launching innovative web3 projects. With BitStarters, decentralized projects can raise capital, build fast, connect with community of web3 enthusiasts, and receive long-term operational, strategic, and technical support. Users of the platform will gain early access to top projects building on dominant and emerging blockchains.

