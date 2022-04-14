Tokenomika pro Bitrue Coin (BTR)

Zjistěte klíčové informace o Bitrue Coin (BTR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bitrue Coin (BTR)

Bitrue is a diversified cryptocurrency exchange dedicated to providing the most reliable digital asset management services in a simple, effective and secure way. Launched in 2018, Bitrue aims to utilize blockchain technology to bring financial opportunities worldwide. With offices across the globe, the company was built with a good mix of digital finance experts, cyber security specialists and blockchain developers, who share the same passion of redefining crypto trading experiences. Bitrue continues to develop new functionalities at a fast pace to fully serve the new wave of the digital economy.

Oficiální webové stránky:
https://www.bitrue.com/

Bitrue Coin (BTR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitrue Coin (BTR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace: $ 12.79M
$ 12.79M
$ 12.79M$ 12.79M
Celkový objem:
$ 801.31M
$ 801.31M$ 801.31M
Objem v oběhu:
$ 345.28M
$ 345.28M$ 345.28M
FDV (plně zředěná kapitalizace): $ 29.69M
$ 29.69M
$ 29.69M$ 29.69M
Historické maximum:
$ 0.594476
$ 0.594476$ 0.594476
Historické minimum:
$ 0.01420728
$ 0.01420728$ 0.01420728
Aktuální cena:
$ 0.03718232
$ 0.03718232$ 0.03718232

Tokenomika Bitrue Coin (BTR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bitrue Coin (BTR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BTR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BTR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BTR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTR!

Předpověď ceny BTR

Chcete vědět, kam může BTR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.