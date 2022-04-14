Tokenomika pro BitNomad (BNOM)
Informace o BitNomad (BNOM)
NOMAD is someone who cares about the safety of children on the internet. He strives to create a safe environment where children can enjoy and explore the web without risks. NOMAD believes that children are the future and works diligently to provide educational resources and protection tools that ensure the digital world is a safe and beneficial place for them. Thanks to NOMAD's efforts, children can enjoy technology in a safe and positive way.
BitNomad (BNOM): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BitNomad (BNOM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BitNomad (BNOM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BitNomad (BNOM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BNOM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BNOM, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BNOM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBNOM!
Předpověď ceny BNOM
Chcete vědět, kam může BNOM zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BNOM kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.