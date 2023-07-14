Tokenomika pro Bitnet (BTN)
Informace o Bitnet (BTN)
Bitnet: Bridging Innovations and Foundational Principles in Blockchain
Launched on July 14, 2023, Bitnet emerges as a transformative blockchain platform aiming to reconcile the legacy of Bitcoin’s trustlessness and decentralization with Ethereum’s technological advancements. It seeks to address the challenges that have historically prevented Ethereum and other subsequent blockchain projects from overtaking Bitcoin's dominant position in the market. Despite Ethereum's status as the second-most renowned blockchain, it has been unable to close the significant gap with Bitcoin, among other reasons, due to contentious initial coin distribution, a shift towards a proof-of-stake consensus model, and concerns over centralization and governance practices.
Bitnet distinguishes itself by adopting Bitcoin’s principles of equitable launch while seamlessly integrating Ethereum’s innovations in smart contracts, scalability, and interoperability, alongside its own unique technological enhancements. This strategic fusion aims to set a new standard in the blockchain space by providing a secure, decentralized financial system that combines the best aspects of its predecessors. While still in its nascent phase and its impact speculative, Bitnet is positioned as a potential contender capable of challenging Bitcoin's supremacy, indicating a significant paradigm shift in the blockchain landscape.
Bitnet (BTN): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitnet (BTN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bitnet (BTN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bitnet (BTN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BTN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BTN, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BTN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTN!
Předpověď ceny BTN
Chcete vědět, kam může BTN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.