BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Bitcoin on Katana je 109,103 USD. Sledujte aktualizace cen BTCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BTCK.Dnešní aktuální cena Bitcoin on Katana je 109,103 USD. Sledujte aktualizace cen BTCK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BTCK.

Více informací o BTCK

Informace o ceně BTCK

Co je to BTCK

Oficiální webové stránky BTCK

Tokenomika pro BTCK

Předpověď cen BTCK

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Bitcoin on Katana

Bitcoin on Katana Cena (BTCK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BTCK na USD

$109,103
$109,103$109,103
-0.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Bitcoin on Katana (BTCK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:43:54 (UTC+8)

Informace o ceně Bitcoin on Katana (BTCK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 108,718
$ 108,718$ 108,718
Nejnižší za 24 h
$ 110,810
$ 110,810$ 110,810
Nejvyšší za 24 h

$ 108,718
$ 108,718$ 108,718

$ 110,810
$ 110,810$ 110,810

$ 125,460
$ 125,460$ 125,460

$ 104,346
$ 104,346$ 104,346

-0.08%

-0.36%

-1.97%

-1.97%

Cena Bitcoin on Katana (BTCK) v reálném čase je $109,103. Za posledních 24 hodin se BTCK obchodoval v rozmezí od minima $ 108,718 do maxima $ 110,810, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BTCK v historii je $ 125,460, zatímco nejnižší cena v historii je $ 104,346.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BTCK se za poslední hodinu změnila o -0.08%, za 24 hodin o -0.36% a za posledních 7 dní o -1.97%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bitcoin on Katana (BTCK)

$ 37.54M
$ 37.54M$ 37.54M

--
----

$ 37.54M
$ 37.54M$ 37.54M

344.01
344.01 344.01

344.01372759
344.01372759 344.01372759

Aktuální tržní kapitalizace Bitcoin on Katana je $ 37.54M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BTCK je 344.01, přičemž celková zásoba je 344.01372759. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 37.54M.

Historie cen v USD pro Bitcoin on Katana (BTCK)

Během dnešního dne byla změna ceny Bitcoin on Katana na USD  $ -399.5175745455.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bitcoin on Katana na USD  $ -8,616.8240164000.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bitcoin on Katana na USD  $ -1,133.9729408000.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bitcoin on Katana na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -399.5175745455-0.36%
30 dní$ -8,616.8240164000-7.89%
60 dní$ -1,133.9729408000-1.03%
90 dní$ 0--

Co je Bitcoin on Katana (BTCK)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Bitcoin on Katana (BTCK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bitcoin on Katana (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bitcoin on Katana (BTCK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bitcoin on Katana (BTCK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bitcoin on Katana.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bitcoin on Katana!

BTCK na místní měny

Tokenomika pro Bitcoin on Katana (BTCK)

Pochopení tokenomiky Bitcoin on Katana (BTCK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BTCK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bitcoin on Katana (BTCK)

Jakou hodnotu má dnes Bitcoin on Katana (BTCK)?
Aktuální cena BTCK v USD je 109,103 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BTCK v USD?
Aktuální cena BTCK v USD je $ 109,103. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bitcoin on Katana?
Tržní kapitalizace BTCK je $ 37.54M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BTCK v oběhu?
Objem BTCK v oběhu je 344.01 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BTCK?
BTCK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 125,460 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BTCK?
BTCK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 104,346 USD.
Jaký je objem obchodování BTCK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BTCK je -- USD.
Dosáhne BTCK letos vyšší ceny?
BTCK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBTCK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:43:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bitcoin on Katana (BTCK)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.59
$110,174.59$110,174.59

-0.04%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.09
$3,870.09$3,870.09

+0.23%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02310
$0.02310$0.02310

-28.21%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.25
$186.25$186.25

-1.01%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.09
$3,870.09$3,870.09

+0.23%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,174.59
$110,174.59$110,174.59

-0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.25
$186.25$186.25

-1.01%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5050
$2.5050$2.5050

-0.75%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.40
$1,086.40$1,086.40

+0.18%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.48220
$1.48220$1.48220

+7,311.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.48220
$1.48220$1.48220

+7,311.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033732
$0.0033732$0.0033732

+71.92%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0041
$0.0041$0.0041

+64.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.760
$19.760$19.760

+53.60%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20019
$0.20019$0.20019

+43.82%