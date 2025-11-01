Bitcoin Limited Edition Cena (BTCLE)
+0.04%
-0.10%
-1.53%
-1.53%
Cena Bitcoin Limited Edition (BTCLE) v reálném čase je $129.96. Za posledních 24 hodin se BTCLE obchodoval v rozmezí od minima $ 127.98 do maxima $ 130.13, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BTCLE v historii je $ 137.88, zatímco nejnižší cena v historii je $ 125.09.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BTCLE se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o -0.10% a za posledních 7 dní o -1.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Bitcoin Limited Edition je $ 26.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BTCLE je 200.28K, přičemž celková zásoba je 210000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 27.29M.
Během dnešního dne byla změna ceny Bitcoin Limited Edition na USD $ -0.1322429427635.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bitcoin Limited Edition na USD $ +2.8971592920.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bitcoin Limited Edition na USD $ +0.5253373080.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bitcoin Limited Edition na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ -0.1322429427635
|-0.10%
|30 dní
|$ +2.8971592920
|+2.23%
|60 dní
|$ +0.5253373080
|+0.40%
|90 dní
|$ 0
|--
About BTCLE
What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.
Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE
Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years
Tokenomics & Liquidity
BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.
Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.
Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.
Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.
This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.
