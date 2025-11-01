BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Bitcoin Limited Edition je 129.96 USD. Sledujte aktualizace cen BTCLE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BTCLE.

Více informací o BTCLE

Informace o ceně BTCLE

Co je to BTCLE

Bílá kniha pro BTCLE

Oficiální webové stránky BTCLE

Tokenomika pro BTCLE

Předpověď cen BTCLE

Logo Bitcoin Limited Edition

Bitcoin Limited Edition Cena (BTCLE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BTCLE na USD

$129.98
$129.98$129.98
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Bitcoin Limited Edition (BTCLE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:43:47 (UTC+8)

Informace o ceně Bitcoin Limited Edition (BTCLE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 127.98
$ 127.98$ 127.98
Nejnižší za 24 h
$ 130.13
$ 130.13$ 130.13
Nejvyšší za 24 h

$ 127.98
$ 127.98$ 127.98

$ 130.13
$ 130.13$ 130.13

$ 137.88
$ 137.88$ 137.88

$ 125.09
$ 125.09$ 125.09

+0.04%

-0.10%

-1.53%

-1.53%

Cena Bitcoin Limited Edition (BTCLE) v reálném čase je $129.96. Za posledních 24 hodin se BTCLE obchodoval v rozmezí od minima $ 127.98 do maxima $ 130.13, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BTCLE v historii je $ 137.88, zatímco nejnižší cena v historii je $ 125.09.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BTCLE se za poslední hodinu změnila o +0.04%, za 24 hodin o -0.10% a za posledních 7 dní o -1.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

$ 26.02M
$ 26.02M$ 26.02M

--
----

$ 27.29M
$ 27.29M$ 27.29M

200.28K
200.28K 200.28K

210,000.0
210,000.0 210,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Bitcoin Limited Edition je $ 26.02M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BTCLE je 200.28K, přičemž celková zásoba je 210000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 27.29M.

Historie cen v USD pro Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Během dnešního dne byla změna ceny Bitcoin Limited Edition na USD  $ -0.1322429427635.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Bitcoin Limited Edition na USD  $ +2.8971592920.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Bitcoin Limited Edition na USD  $ +0.5253373080.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Bitcoin Limited Edition na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.1322429427635-0.10%
30 dní$ +2.8971592920+2.23%
60 dní$ +0.5253373080+0.40%
90 dní$ 0--

Co je Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

About BTCLE

What is Bitcoin Limited Edition? Bitcoin Limited Edition (BTCLE) is more than just another token—it represents a bold redefinition of scarcity in a market oversaturated with speculative cryptocurrencies. As part of a broader vision to launch Bitcoin Layer 2 Limited, BTCLE stands at the forefront of innovation, combining exclusivity, transparency, and decentralization with a long-term roadmap to reshape blockchain finance. At its core, BTCLE is not simply an investment; it is a vision for the future of finance, where scarcity meets innovation. With the upcoming Bitcoin Layer 2 Limited initiative, we are building a scalable, efficient, and secure second layer anchored to the Bitcoin blockchain—the most secure network in existence. With a clear goal to bridge Real World Assets (RWA) into crypto, we are providing a simplified and accessible pathway for the next billion users still tied to traditional finance. Through BTCLE governance, stakeholders will help shape a democratized financial system, empowering individuals and communities to participate in this new decentralized economy.

Supply Details Max Supply: 210,000 BTCLE Total Supply: 210,000 BTCLE Circulating Supply: 21,000 BTCLE

Locked & Vested: 189,000 BTCLE Vesting Timeline: 10 years

Tokenomics & Liquidity

BTCLE follows strict security and decentralization policies to ensure long-term sustainability and trust: Token Lock: Tokens vested gradually over 10 years, preventing sudden supply shocks.

Liquidity Lock: Liquidity is permanently locked, ensuring price stability and community trust.

Fair Distribution: No single entity holds disproportionate control, guaranteeing a balanced market structure.

Contract Renouncement: Smart contract ownership is renounced, ensuring full decentralization and eliminating central control.

This framework provides the foundation for a sustainable, community-driven cryptocurrency designed to grow securely and transparently for the long term.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Bitcoin Limited Edition (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Bitcoin Limited Edition (BTCLE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Bitcoin Limited Edition (BTCLE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Bitcoin Limited Edition.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Bitcoin Limited Edition!

BTCLE na místní měny

Tokenomika pro Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Pochopení tokenomiky Bitcoin Limited Edition (BTCLE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BTCLE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Jakou hodnotu má dnes Bitcoin Limited Edition (BTCLE)?
Aktuální cena BTCLE v USD je 129.96 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BTCLE v USD?
Aktuální cena BTCLE v USD je $ 129.96. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Bitcoin Limited Edition?
Tržní kapitalizace BTCLE je $ 26.02M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BTCLE v oběhu?
Objem BTCLE v oběhu je 200.28K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BTCLE?
BTCLE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 137.88 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BTCLE?
BTCLE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 125.09 USD.
Jaký je objem obchodování BTCLE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BTCLE je -- USD.
Dosáhne BTCLE letos vyšší ceny?
BTCLE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBTCLE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:43:47 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Bitcoin Limited Edition (BTCLE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

