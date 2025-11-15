Tokenomika pro Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z)

Tokenomika pro Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z)

Zjistěte klíčové informace o Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 23:10:37 (UTC+8)
USD

Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.32M
$ 4.32M$ 4.32M
Celkový objem:
$ 297.97K
$ 297.97K$ 297.97K
Objem v oběhu:
$ 44.80
$ 44.80$ 44.80
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.73B
$ 28.73B$ 28.73B
Historické maximum:
$ 123,358
$ 123,358$ 123,358
Historické minimum:
$ 3,071.21
$ 3,071.21$ 3,071.21
Aktuální cena:
$ 96,433
$ 96,433$ 96,433

Informace o Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z)

Oficiální webové stránky:
https://zedscan.net/token/0x240962a6dDD67DD382DB4d417CbDF0d8822ACA2f
Bílá kniha:
https://docs.zedscan.net/zedxion-whitepaper/

Tokenomika Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bitcoin Bridged ZED20 (BTC.Z) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BTC.Z, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BTC.Z, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BTC.Z rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBTC.Z!

Předpověď ceny BTC.Z

Chcete vědět, kam může BTC.Z zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BTC.Z kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

