Co je Bitcoin Atom (BCA)

Bitcoin Atom (BCA) brings a truly decentralized way of digital asset exchange – with on-chain atomic swaps on board. By using built-in hash time-locked contracts (HTLCs) and its own HTLC API, Bitcoin Atom attempts to disrupt the way we exchange cryptocurrencies today, giving independence from intermediaries and any centralized entities.

Zdroj Bitcoin Atom (BCA) Oficiální webová stránka