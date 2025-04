Co je Binemon (BIN)

Binemon is a virtual pet NFT game combined with elements of an Idle RPG game. In addition to collecting and trading eggs, ambrosia (fusion), characters, items, land, and players are also connected to fight in PVE, PVP modes and receive cryptocurrency rewards.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Binemon (BIN) Oficiální webová stránka