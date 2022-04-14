Tokenomika pro Binance Staked SOL (BNSOL)

Zjistěte klíčové informace o Binance Staked SOL (BNSOL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Binance Staked SOL (BNSOL)

Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost.

In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.

Oficiální webové stránky:
https://www.binance.com/en/solana-staking

Binance Staked SOL (BNSOL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Binance Staked SOL (BNSOL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 2.08B
Celkový objem:
$ 9.67M
Objem v oběhu:
$ 9.67M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 2.08B
Historické maximum:
$ 297.96
Historické minimum:
$ 100.21
Aktuální cena:
$ 215.46
Tokenomika Binance Staked SOL (BNSOL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Binance Staked SOL (BNSOL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BNSOL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BNSOL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BNSOL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBNSOL!

Předpověď ceny BNSOL

Chcete vědět, kam může BNSOL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BNSOL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.