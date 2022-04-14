Tokenomika pro Bill the Bear (BILL)
Informace o Bill the Bear (BILL)
MEET BILL THE BEAR! Bill is your favorite internet bestie! He got lost at a young age and ended up being raised by a peculiar set of parents. Join him as he looks to make frens on his journey exploring the internet.
HOW DID BILL BECOME SUCH A VIRAL SENSATION? Bill is one of the most relatable and loveable bears on the internet. He loves to document his journey in discovering different pockets of the internet and applying his newly learned lessons to his every day life!
HOW CAN I BECOME BESTIES WITH BILL? Bill loves to hang out with all of his besties in a variety of different social media rooms. You can find all of his socials from X (twitter) to TG on this website. He is also working on launching other social media accounts over the next month.
Bill the Bear (BILL): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bill the Bear (BILL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Bill the Bear (BILL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Bill the Bear (BILL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BILL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BILL, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BILL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBILL!
Předpověď ceny BILL
Chcete vědět, kam může BILL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BILL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.