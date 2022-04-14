Tokenomika pro Biaoqing SOL (BIAO)
Informace o Biaoqing SOL (BIAO)
BIAO Panda, the most famous ASIAN MEME ON SOLANA blockchain, known for its association with internet culture and meme communities. Unlike traditional cryptocurrencies that focus on financial utility or technological innovation, BIAO thrives on its social media presence and community engagement. This token has carved out a niche for itself, particularly among those who appreciate its roots in online trolling and meme culture.
Biaoqing SOL (BIAO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Biaoqing SOL (BIAO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Biaoqing SOL (BIAO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Biaoqing SOL (BIAO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BIAO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BIAO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BIAO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBIAO!
Předpověď ceny BIAO
Chcete vědět, kam může BIAO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BIAO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.