Tokenomika pro Biao on BNBChain (BIAO)

Zjistěte klíčové informace o Biao on BNBChain (BIAO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Biao on BNBChain (BIAO)

WHAT IS $BIAO? The comic originated with Wang Nima, the pseudonymous creator of Baozou Manhua, a rage comic-style webtoon site founded in 2008.

LONGEST LASTING MEME Wang's website has rapidly grown, boasting nearly 9 million Weibo fans and nearly a billion video views. It now features popular actors, including Chinese singer Jacky Cheung.

the “pepe” of china Like Pepe, $BIAO has been around for a decade, evoking nostalgia as a timeless meme. While Pepe dominated the West with its humor and adaptations, $BIAO now does the same in China.

THE BNB CHain $BIAO, a legendary Chinese meme, is thriving on the BNB Chain, which is dominated by Chinese traders. With deep cultural relevance, it's becoming the "Pepe of the East."

Oficiální webové stránky:
https://www.biaocoinbnb.com/

Biao on BNBChain (BIAO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Biao on BNBChain (BIAO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 121.21K
$ 121.21K$ 121.21K
Celkový objem:
$ 969.32M
$ 969.32M$ 969.32M
Objem v oběhu:
$ 969.32M
$ 969.32M$ 969.32M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 121.21K
$ 121.21K$ 121.21K
Historické maximum:
$ 0.01037334
$ 0.01037334$ 0.01037334
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00012505
$ 0.00012505$ 0.00012505

Tokenomika Biao on BNBChain (BIAO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Biao on BNBChain (BIAO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BIAO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BIAO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BIAO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBIAO!

Předpověď ceny BIAO

Chcete vědět, kam může BIAO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BIAO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.