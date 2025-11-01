BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Beware of Geeks Bearing Grifts je 0 USD. Sledujte aktualizace cen BOGBG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOGBG.

Více informací o BOGBG

Informace o ceně BOGBG

Co je to BOGBG

Oficiální webové stránky BOGBG

Tokenomika pro BOGBG

Předpověď cen BOGBG

Beware of Geeks Bearing Grifts Cena (BOGBG)

Zalistování zrušeno

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:29:51 (UTC+8)

Informace o ceně Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se BOGBG obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOGBG v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOGBG se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

--
----

$ 9.50K
$ 9.50K$ 9.50K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Beware of Geeks Bearing Grifts je $ 9.50K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BOGBG je 1.00T, přičemž celková zásoba je 1000000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.50K.

Historie cen v USD pro Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Během dnešního dne byla změna ceny Beware of Geeks Bearing Grifts na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Beware of Geeks Bearing Grifts na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Beware of Geeks Bearing Grifts na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Beware of Geeks Bearing Grifts na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0+7.81%
60 dní$ 0-13.43%
90 dní$ 0--

Co je Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Introducing $BOGBG: Beware of Geeks Bearing Grifts – the ultimate meme token inspired by Vitalik Buterin's epic tweet highlighting the clever pun on nontransitive dice and crypto skepticism. Just like those tricky dice where A beats B, B beats C, but C dominates A, $BOGBG flips the script on grifts in the crypto world with pure, unadulterated fun.Launched on Ethereum as an ERC-20 token with 0% tax, fully burned liquidity, and renounced ownership for a fair, community-driven ride. No BS, just vibes – because in memes, as in dice, anything can happen! Join the cycle and roll with us.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Beware of Geeks Bearing Grifts (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Beware of Geeks Bearing Grifts.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Beware of Geeks Bearing Grifts!

BOGBG na místní měny

Tokenomika pro Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Pochopení tokenomiky Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOGBG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)

Jakou hodnotu má dnes Beware of Geeks Bearing Grifts (BOGBG)?
Aktuální cena BOGBG v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOGBG v USD?
Aktuální cena BOGBG v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Beware of Geeks Bearing Grifts?
Tržní kapitalizace BOGBG je $ 9.50K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOGBG v oběhu?
Objem BOGBG v oběhu je 1.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOGBG?
BOGBG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOGBG?
BOGBG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování BOGBG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOGBG je -- USD.
Dosáhne BOGBG letos vyšší ceny?
BOGBG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOGBG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:29:51 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

