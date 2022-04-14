Tokenomika pro Bet more (BET)

Zjistěte klíčové informace o Bet more (BET), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Bet more (BET)

Bet more is an internet meme based on the mantra "Bet more and let it ride". The meme become popular among Crypto Twitter in 2017 based on its cultural significance and the high stakes/high rewards ecosphere of crypto. The bet more meme is a cultural mantra. The BET MORE token is a meme coin with no inherent value or financial expectations, and it is intended solely for entertainment purposes only.

Oficiální webové stránky:
https://betmore.lol/

Bet more (BET): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bet more (BET), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 432.27K
$ 432.27K
Celkový objem:
$ 997.75M
$ 997.75M
Objem v oběhu:
$ 997.75M
$ 997.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 432.27K
$ 432.27K
Historické maximum:
$ 0.00808217
$ 0.00808217
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00044287
$ 0.00044287

Tokenomika Bet more (BET): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bet more (BET) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BET, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BET, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BET rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBET!

Předpověď ceny BET

Chcete vědět, kam může BET zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BET kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.