Tokenomika pro Bet Big Casino (BETBIG)

Zjistěte klíčové informace o Bet Big Casino (BETBIG), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Bet Big Casino (BETBIG)

BETBIG is an innovative blockchain-based casino redefining the online gaming experience. Built on the Solana network, it combines the excitement of traditional casino games with the advantages of decentralization. Players enjoy lightning-fast transactions, minimal fees, and a secure, transparent environment.

The platform offers a wide range of games, from slots and poker to live dealer experiences, all powered by cutting-edge Web3 technology. With real rewards, community-driven events, and staking opportunities, BETBIG aims to create a gaming ecosystem where fun meets financial empowerment.

Oficiální webové stránky:
https://betbig.casino/
Bílá kniha:
https://betbig.casino/files/BET-BIG-WHITE-PAPER.pdf

Bet Big Casino (BETBIG): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Bet Big Casino (BETBIG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 48.90K
$ 48.90K
Celkový objem:
$ 999.98M
$ 999.98M
Objem v oběhu:
$ 999.98M
$ 999.98M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 48.90K
$ 48.90K
Historické maximum:
$ 0.00128704
$ 0.00128704
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Bet Big Casino (BETBIG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Bet Big Casino (BETBIG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BETBIG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BETBIG, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.